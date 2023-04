“Gaeta in salute” | grande partecipazione alla seconda edizione

(Di mercoledì 26 aprile 2023)– Unaha contraddistinto ladi “in” che si è svolta domenica 23 aprile in piazza XIX maggio e piazza Mons. Di Liegro. Una giornata di screening e visite gratuite organizzata e promossa dal Comune dicon il patrocinio della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio, in collaborazione con Azienda Unità Sanitaria Locale Latina, Sapienza Università di Roma – Facoltà di Medicina Corso di laurea in scienza infermieristiche, Casa del Sole, Aeronautica Militare, “La Valle Riabilitazione”, Laziofarma, Co.i.fa.l. Consorzio Intercomunale delle farmacie pubbliche laziali, Croce Rossa Italiana – comitato locale sud Pontino, Ordine di Malta – delegazione di Veroli gruppo, ...

... sotto l'aspetto dei cambiamenti climatici e delladegli ecosistemi, ci permette di ... dall'evento di Terracina a quello di Senigallia, quelli dello scorso anno a, Formia e Minturno ...... sotto l' aspetto dei cambiamenti climatici e delladegli ecosistemi, ci permette di ... dall'evento di Terracina a quello di Senigallia, quelli dello scorso anno a, Formia e Minturno ......assegnato all'Istituto Sobrero da "Umana Spa" in occasione dell'evento nazionale svoltosi a... I metalli pesanti sono sostanze che possono danneggiare la nostrae l'ambiente, anche quando ...

“GAETA IN SALUTE ”: "GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA ... Latina Tu

È terminata nei giorni scorsi a Gaeta l’ottava edizione di Festivaldeigiovani. Tanti studenti e soprattutto tanti eventi nel grande Village allestito in ..."Gaeta in Salute” la prevenzione torna in piazza, dalle ore 9 in Piazza XIX Maggio e Piazza Mons. Di Liegro con il "villaggio della salute".