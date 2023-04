Gaeta “Il maggio dei libri” | anche quest’anno il Comune aderisce all’iniziativa | il programma

(Di mercoledì 26 aprile 2023), ildi, “Città che Legge”, in collaborazione con il Centro per le Adozioni Internazionali e l’Associazione deComporre,alla campagna nazionale “IlDei2023”, promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura. Per l’occasione, fino al 31il Palazzo comunale L'articolo Temporeale Quotidiano.

... dall'evento di Terracina a quello di Senigallia, quelli dello scorso anno a, Formia e ...2020 PRATO - Il Comune di Montemurlo promuove una raccolta fondi per il bambino di Luana D'Orazio 5...Il 25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia, e il 1°, Festa dei Lavoratori, sarà possibile visitare gratuitamente i principali siti archeologici ...trovato sulla spiaggia di, ...D.), effettuato a2021. Unioncamere censisce 6.823 stabilimenti ( qui altri dati ancora ), ... Il Luna Rossa dine sborsa 11.800 mentre il Bagno azzurro di Rimini 6.700. In Sardegna, per le ...

GAETA ADERISCE A "IL MAGGIO DEI LIBRI 2023 Latina Tu

GAETA – Archiviati i suoi impegni come “special testimonial” nello stand allestito nel recente festival dei Giovani per la preparazione delle prelibate tielle, la poliedrica dirigente del dipartimento ...Gaeta – Una grande partecipazione ha contraddistinto la seconda edizione di “Gaeta in salute” che si è svolta domenica 23 aprile in piazza XIX maggio e piazza Mons. Di Liegro. Una giornata di screenin ...