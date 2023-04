Futuro Lukaku | Romano | «Tutto rinviato! Inter | due cose da capire»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Perildibisognerà ancora aspettare un po’. Ne parla, il quale spiega anche le due condizioni legate all’DISCORSI RINVIATI ? Questa serasi gioca la semifinale di Coppa Italia di ritorno con l’(vedi focus). A San Siro arriverà la Juventus. Big Rom in netta ripresa dopo la grande doppietta firmata contro l’Empoli domenica pomeriggio. Sul suo, come riferisce Fabrizio, se ne riparlerà al termine della stagione. Il suo post su Twitter: «Nessuna decisione prevista nei prossimi giorni suldi Romelu. I colloqui si terranno a fine stagione quando l’saprà se potrà partecipare o meno alla Champions League della ...

Ildisarà deciso solo al termine della stagione - al momento l'Inter non sembra intenzionata nè a riscattarlo nè a rinnovarne il prestito - ma Pochettino sarebbe pronto a farne il ...... nel processo d'appello per la riapertura della curva Juve, chiusa per gli ululati contro... Chinè vorremmo offrire un consiglio gratuito per il: sottoponga i suoi collaboratori a una ...... dove gli sprazzi di LuLa dei bei tempi da parte della coppia- Lautaro Martinez nella sfida ... Da risultato di questa stagione così difficoltosa, può dipendere ilin bianconero di Allegri:...

Lukaku, il futuro resta in discussione. Tutti gli scenari per il suo futuro L'Interista

Dopo una stagione particolare, con il raggiungimento della semifinale di Champions League, ma con il momentaneo sesto posto in campionato, l'Inter sta pensando al futuro: Giuseppe Marotta, infatti, st ...Il futuro di Lukaku è ancora tutto da descrivere, l'Inter potrebbe provare a trattenerlo anche per la prossima stagione ...