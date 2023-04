Furto in una gioielleria nelle Marche | arrestata una donna di Agropoli

Leggi su zon

(Di mercoledì 26 aprile 2023) È statadai carabinieri diunadi 50 anni accusata diaggravato in una. Laè stata condotta presso la casa circondariale di Fuorni, su richiesta del Gip del Tribunale di Ascoli Picerno. Ecco di che cosa è stata accusata La 50enne il 31 gennaio 2023 , insieme al figlio, avrebbe rubato monili in oro dal valore di 3.500 euro in unadi San Benedetto del Tronto. La scoperta Grazie alle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della, è stato possibile ricostruire in modo preciso e dettagliato le dinamiche del. Reati pregressi La, di origini Rom, in passato era ...