Furto a Ilary Blasi? La showgirl derubata in hotel | “Sottratto orologio”

Secondo le ultime indiscrezionisarebbe stata vittima deldi un orologio mentre si trovava in un albergo a Milano. La notizia è stata riportata da Selvaggia Lucarelli , che ha ricevuto ...In base a questa segnalazione la Blasi sarebbe stata vittima di unin un hotel a Roma in quanto sarebbe scomparso un orologio dalla sua camera:Blasi non è stata derubata, ecco cos'è ...Blasi e ilnell'hotel: come sarebbe andata Nelle ultime ore si era sparsa la voce di unavvenuto appunto in un hotel dove aveva alloggiatoBlasi . L'oggetto rubato sarebbe ...

"Ilary Blasi derubata in hotel": l'indiscrezione sull'orologio rubato Today.it

Curioso episodio che ha coinvolto Ilary Blasi. Ci sarebbe stato un furto di orologi nell'hotel dove alloggiava la donna. Cosa è successo.Secondo le ultime voci Ilary Blasi avrebbe subito il furto di un orologio in un albergo a Milano. La notizia è stata rilanciata con sarcasmo da Selvaggia Lucarelli ma è già arrivato l'epilogo a sorpre ...