Frosinone-Reggina | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ciociari vogliono chiudere il discorso promozione, mentre gli amaranto cercano l’ingresso nei playoff.si giocherà lunedì 1 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Stirpe.: LE(4-3-3): Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Rohden, Mazzitelli, Boloca, Insigne, Moro, Bidaoui. All. Grosso(4-3-3): Colombi, Cionek, Camporese, Loiacono, Majer, Liotti, Hernani, Fabbian, Pierozzi, Menez, Strelec. All. Inzaghi Venezia-Modena:L'articolo proviene da PeriodicoDaily ...