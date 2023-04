Frontale tra due auto nel Barese | quattro morti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) AGI - È die due feriti gravi, tutti giovanissimi originari di Bitonto (Ba), il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera, alle 23 circa, al chilometro 2.5 della strada provinciale 231. Due ragazzi e due ragazze, a bordo di una Opel Corsa di colore grigio, sonosul colpo, mentre i due feriti, un ragazzo e una ragazza, erano a bordo di una Renault Scenic grigia. Ancora tutta da definire la dinamica del sinistro; le duesi sono scontrate frontalmente, ma non è chiaro quale delle due procedesse in direzione Bari e quale in direzione Bitonto. I vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere. Agenti del commissariato di Bitonto procedono alle indagini, mentre i carabinieri del comando di Modugno si sono attivati per gestire la viabilità stradale. Le ambulanze hanno trasportato il ...

Il presidente del Senato ha evitato la contrapposizione, non ha scavato solchi: "Sono ...qualche luogo simbolo degli orrori del nazi - fascismo ha plasticamente mostrato il diverso sentire...le novità sappiate che il pannello è un display del 50% piu sottile rispetto alle versioni ... progettata per ottimizzare la visione sia di giorno che di notte con un'illuminazione...Oltre alle quattro vittime, che avrebberoi 17 e i 27 anni, ci sono altri due feriti che sono entrambi ricoverati. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto, una Renault Scenic e una Opel ...

Bitonto, quattro giovani morti nel frontale tra due auto: le vittime tutte in una vettura. Due feriti, uno gra quotidianodipuglia.it

Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. Le vittime sono giovanissimi originari di Bitonto. Ancora non chiara la dinamica dell'incidente ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...