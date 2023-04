Frode Bonus collaboratori sportivi | 100 indagati

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023): Titolare ASD avrebbe assunto 100 persone tra fine 2019 e 2020. 400.000 euro l’ammontare del sequestro. Oggi, il Gruppo della Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 400.000 euro nei confronti di 100 persone indagate per il reato di truffa ai danni dello Stato. In provvedimento è scattato al termine di una indagine coordinata dalla Procura si Santa Maria Capua Vetere. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’indagine è partita nel 2021 ed ha permesso di svelare una vastafinalizzata all’indebita percezione dei...