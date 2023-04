Freddie Mercury | l’amica vende i ‘tesori’ della star dei Queen

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Da Sotheby's a Londra sei aste e una grande mostra con 1.500 oggetti La corona e il mantello indossati per l’esecuzione finale di “God Save The” durante l’ultimo tour deinel 1986; il testo scritto a mano di “We Are The Champions”; il testo autografo di “Killer”; una sontuosa giacca da cerimonia in stile militare creata per il leggendario Drag Ball del 39° compleanno a Monaco di Baviera il 5 settembre 1985; un piccolo pettine per baffi in argento di Tiffany; gli occhiali rosa a forma di stella: sono alcuni degli oggetti legati all’abbagliante creatività di(1946-1991), finora conservati nella sua amata casa, Garden Lodge a Kensington, nella zona ovest di Londra Ovest, che saranno messi all’asta nel corso di quest’anno. La casa d’aste inglese Sotheby’s ha annunciato ...