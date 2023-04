Francia | il cadavere di una bimba di 5 anni trovato in un sacco della spazzatura | fermato un 15enne già indagato per violenza sessuale

(Di mercoledì 26 aprile 2023) A un girono dal ritrovamento deldi una bambina di 5in una Ramberviller nella regione dei Vosgi, dallaarriva la notizia del fermo di un adolescente di 15già sotto inchiesta dall’anno scorso per stupro su una minorenne. La notizia è stata diffusa dalla procura di Epinal. Il corpopiccola, svestito, era stato scoperto ieri pomeriggio in unper l’immondizia, all’interno di una casa popolare. Il ritrovamento era avvenuto dopo le indicazioni di ragazzino che aveva contattato la polizia. Subitocon il sospetto di omicidiopiccola, ilè risultato sotto inchiesta per sequestro, stupro e violenze su ...

