Francesco Totti dolce sorpresa | la figlia Isabel lascia bocca aperta

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La famigliacontinua a donare ai propri fan numerosi colpi di scena, ma a sorprendere, questa volta, ci ha pensato la. L’ombra della crisi per la famigliaè ormai una vicenda dimenticata, soprattutto dal momento in cui sia Ilary Blasi che l’ex capitano della Roma hanno chiarito a gran voce ciò che realmente sia successo tra di loro. In questo frangente, i figli della coppia sono diventati padroni della scena nel campo dei media e, in particolar modo, nel mirino dell’attenzione del web e dei social troviamo propriospiazzato dalladiEbbene sì, nel corso degli ultimi anni Chanel ...