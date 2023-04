Francesco Bagnaia | arriva la soluzione alla numerose cadute

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Questo inizio di stagione perè agrodolce: la Ducati risponde bene alle sollecitazioni del campione del mondo che è ben conscio di possedere una moto davvero competitiva in vista della riconferma del titolo, ma ledi cui è stato protagonista hanno un po’ sporcato i finali di Gran Premi che stava letteralmente dominando. Un problema che Pecco starebbe cercando di risolvere dosando la velocità del suo bolide: spingere di meno per non scivolare, questa la strategia del piemontese in vista dei prossimi appuntamenti di MotoGP. Ladi: “Magari andrò leggermente più lento…” “È vero che la nostra moto è la migliore. Abbiamo la moto migliore sullo schieramento ma poi se cadi e non sai perché è inutile dato che ...

Ecco la classifica piloti completa MOTOGP, L'ORDINE DI ARRIVO AD AUSTIN 1) MARCO BEZZECCHI (Ducati Mooney VR46) 64 punti 2)(Ducati ufficiale) 53 punti 3) ALEX RINS (Honda Lcr) 47 ...Ecco la classifica piloti completa MOTOGP, L'ORDINE DI ARRIVO AD AUSTIN 1) MARCO BEZZECCHI (Ducati Mooney VR46) 64 punti 2)(Ducati ufficiale) 53 punti 3) ALEX RINS (Honda Lcr) 47 ...... Franco Morbidelli, ottimo quarto con la Yamaha, mentre il campione in carica,, non ha cercato la bagarre, chiudendo con un sesto posto che lo tiene comunque in vetta al Mondiale ...

MotoGP, Francesco Bagnaia: "È la strategia dei miei rivali" Corse di Moto

Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Rins. Questi i centauri sinora impostisi in MotoGP. Tre vincitori diversi in altrettanti Gran Premi. La dinamica è comune in top-class. Andando a ritroso nel t ...Milano, 26 aprile 2023 - Niente Gran premio di casa per Marc Marquez. Il pilota iberico, già assente in occasione della tappe di MotoGp in Argentina e negli Stati Uniti, sarà costretto a saltare anche ...