Formia Festa della Liberazione | la banda non suona “Bella Ciao” | scoppia la polemica

(Di mercoledì 26 aprile 2023)– “La mancata esecuzione di, nell’ambito delle celebrazioni del 25 aprile,dell’Italia dal nazifascismo, all’esito delle disposizioni censorie date dall’Amministrazione Comunale di destra allamusicale che ha accompagnato la manizione pubblica, così come è dato leggere dalla stampa, costituisce un grave e inammissibile atto antidemocratico” – l’attacco L'articolo Temporeale Quotidiano.

Un 25 aprile dicon qualche nota stonata. Perché proprio di note si tratta: il brano 'Bella Ciao' che la banda musicale Umberto Scipione dinon ha eseguito nel giorno dedicato ai partigiani e soprattutto ...NARDO' - Unaper lo sport, ma non solo: nei giorni di svolgimento, infatti, il territorio che lo ospita ... che segue la prima svoltarsi a(Circolo Nautico Capo Sele), l'11 e il 12 marzo e ...Saranno tre giorni diper piccoli e grandi, dal pomeriggio fino a notte ". LA GIURIA: ... autore, regista e direttore artistico del Collettivo Teatrale "Bertolt Brecht" di).

Formia / Festa della Liberazione: omaggio a Foa, saluto a Gramsci e ... Temporeale Quotidiano

In merito ad alcune polemiche sollevate sui social relative alla mancata esecuzione del brano “Bella ciao” durante la cerimonia istituzionale di commemorazione del 25 aprile a Formia, l’Amministrazion ...Non poteva esserci accoglienza migliore per il ritorno della “Festa delle Virtù”.L’ Anfiteatro Romano nel borgo di Castellone a Formia, nella serata del 24 aprile, infatti si è popolato di un fiume di ...