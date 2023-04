Formia Consiglio comunale | ore di discussione | tra attacchi verbali | approvazione Dup e astensioni

(Di mercoledì 26 aprile 2023)- La “Futuro () Rifiuti zero” continuerà a gestire il ciclo dei rifiuti in città almeno per i prossimi quattro anni. Lo ha annunciato l’assessore all’ambiente e ai lavori Pubblici del comune Eleonora Zangrillo nel corso deldi lunedì che, il primo del…2023, si è svolto grazie alla raccolta delle firme promossa dalle L'articolo Temporeale Quotidiano.

... è necessario prevedere la cantierabilità della Pedemontana di; è opportuno, inoltre, ... mobilità e trasporti delregionale del Lazio. Mitrano, 53 anni di Forza Italia, già sindaco di ...Tutto questo avviene all'indomani dell'annuncio del sindaco Marcodi aggiudicarsi dal PNRR i ... declamato dall'allora Assessore al bilancio nel presentare il progetto al, discendeva ...In queste ore il parroco don Mariano Salpinone, insieme alpastorale parrocchiale, sta ... Il Villaggio Don Bosco è un punto di riferimento per la città die per il Lazio sud, come ...

La mozione del presidente della commissione Lavoro in Consiglio regionale al governatore del Lazio Rocca: “Superare un'impasse che tarpa le ali al Sud pontino" ...FORMIA – Il presidente del Consiglio Comunale di Formia, Pasquale Cardillo Cupo, ha indetto – in seduta ordinaria di prima convocazione in forma mista – una riunione del consesso civico per lunedì 24 ...