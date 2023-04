Formazioni ufficiali Inter-Juventus | Coppa Italia 2022 2023

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ledi, sfida valida per la semifinale di ritorno di. A San Siro ci si gioca l’accesso alla finalissima della competizione. Si parte dall’1-1 e dalle tante polemiche della gara d’andata. Tra le file dei nerazzurri manca il solo Milan Skriniar, ancora alle prese con il persistente problema alla schiena. Emergenza offensiva per Max Allegri, che dovrà rinunciare per infortunio sia a Dusan Vlahovi che a Moise Kean. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 26 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in ...

Ledi Chelsea e Brentford, sfida valida per la trentaduesima giornata di Premier League 2022/2023. Due squadre che di fatto non hanno più nulla da chiedere a questa Premier League: ...Ledi West Ham e Liverpool, sfida valida per la trentaduesima giornata di Premier League 2022/2023. Quattro risultati utili consecutivi per la squadra di Klopp, certamente una ...Atletico Madrid e Maiorca si sfideranno alle 19:30 al Wanda Metropolitano nel match valido per la 31ª giornata di Liga 2022/2023. Ottima occasione per la squadra di Simeone per avvicinarsi al Real ...

Finale Coppa Italia Primavera, le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Roma: confermato Comuzzo in difesa, a centrocampo c’è Harder. Davanti Toci-Distefano fiorentinanews.com

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'obiettivo è quello di arrivare pronti al Campionato nazionale 5Men, dove tutti i giocatori avranno la possibilità di sfidare squadre italiane top di gamma ...