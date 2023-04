Fontana | Il Napoli può aprire un ciclo | vincere a Torino è stata l' apoteosi per tutti' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Gaetano, allenatore della Turris, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte. Queste le sue parole: "Ora che siamo arrivati in fondo alla corsa, siamo davvero felici di aver raggiunto la salvezza, èdura ma ce l'abbiamo fatta. -affema- Il mio futuro? La società sta riflettendo, aspettiamo ancora alla finestra. Contemporaneità trae Lazio? Sarebbe la cosa ideale, attendi nella stessa misura il risultato dell'altro campo, per poter festeggiare ma il calcio è purtroppo cambiato, ci sono interessi enormi e bisogna accettarlo. -prosegue-Salernitana? I granata faranno la loro partita come sempre, sarebbe anche per loro motivo d'orgoglio fermare la squadra azzurra. Oltretutto la Salernitana si deve matematicamente salvare ancora, ...