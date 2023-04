(Di mercoledì 26 aprile 2023) Torna anche quest’anno ildi, la misura – inaugurata lo scorso anno – per salvaguardare il Made in Italy e in particolare le aziende che si occupano della produzione e della lavorazione di ceramiche artistiche e tradizionali, diartistico e tradizionale e per le aziende del distretto produttivo di(VE). Lo scorso anno, ildiprevedeva due misure complementari, rivolte al settore produttivo (ATECO 23.1 oppure 23.41) e, in particolare, quelle aventi sedi operative situate nell’isola di(VE), con una dotazione finanziaria pari a diecidi euro. Quest’anno, invece, il plafond disponibile è pari a ...

... grazie a recenti indagini, ha restituito numerosi frammenti diche rappresentano gli ... Sulla parete diè rappresentata una veduta di Venezia. L'impianto decorativo con cariatidi di ...... Bene in concessione al FAI "per l'Ambiente Italiano dalla Provincia di Lecce dal 2012. Dal ... dall'impagliatore di sedie alla ricamatrice, dai produttori di manufatti in, legno d'ulivo ...... ma molti usano anche le pirofile in. Per realizzare la tiella serviranno: 200 gr di riso ... Sulinseriamo un trito di prezzemolo, aglio, cipolle, le patate a rondelle, pomodori, aromi, ...

Fondo ceramica e vetro di Murano: domande al via, incentivi da 1,5 milioni | F-Mag F-Mag

Il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) concede contributi a fondo perduto alle imprese del settore della ceramica artistica e ...Avere una servizio di piatti speciale è qualcosa che piace a tutti e, infatti, è essenziale per le grandi occasioni. Da Zara Home offrono alcuni dei migliori servizi di piatti e, dato che ora sono in ...