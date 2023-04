Fonderie Pisano | Comitato Salute e Vita rinnova richiesta d’incontro con De Luca

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“A Salerno abbiamo la Fonderia, che a mio parere deve essere chiusa. Punto. Perché inquina e non fanno nulla per ere l’inquinamento”. A distanza di settimane da quando il presidente della regione Campania ha rilasciato questa dichiarazione, ancora non ha ottenuto risposta ladi un incontro per avere chiarimenti da parte delle associazionie Medicina democratica. L’ultimain ordine di tempo è stata sottoscritta anche dal sindaco di Pellezzano Francesco Morra. Nella nota che accompagna lail presidente delLorenzo Forte evidenzia che le parole del presidente della regione presuppongono che lui stesso sia a ...

'No alla localizzazione delle fonderie nell'area industriale di Buccino': lo ha detto la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno, Virginia Villani. 'Sarebbe un grave errore consentire la delocalizzazione di una industria ad alto impatto ambientale nell'area industriale di Buccino'.

La coordinatrice del Movimento 5 Stelle: "E' paradossale pensare di costruire una fonderia nella zona industriale di Buccino che ricade nell'area demaniale del fiume Bianco, affluente del Tanagro".