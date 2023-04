Follia statalista | l’orsa Jj4 è “proprietà pubblica”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non si placano le polemiche su quale dovrà essere il futuro delJj4, l’esemplare che ha aggredito e ucciso il 26enne Andrea Papi, trovato morto nei boschi mentre stava correndo. Dopo aver presentato sul tavolo l’ipotesi abbattimento dell’animale, insieme alla “detenzione” all’interno di un’apposita struttura senza contatti con l’uomo, ora è intervenuta anche la Corte dei Conti. Dopo le numerose segnalazioni ricevute, la Procura ha aperto un’inchiesta sulla gestione di questi esemplari e sulle azioni adottate dal Trentino per monitorare gli orsi. La notizia arriva direttamente dal Corriere del Trentino, specificando come l’abbattimento di Jj4 potrebbe costituire un danno erariale per due ragioni fondamentali. La prima perché l’orso è una specie di interesse comunitario, uno dei maggiori mammiferi tutelato da norme sia a livello comunitario che nazionale; la ...

