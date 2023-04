Foggia | 16 pazienti morti in un hospice | si indaga per omicidio volontario La procura ordina la riesumazione dei cadaveri

La Procura diha disposto la riesumazione dei corpi di 16ricoverati e morti nell'hospice di Torremaggiore () tra il 14 novembre 2022 e il 16 febbraio 2023. L'ipotesi è che i degenti siano ...Asl: 'Massima disponibilità a inquirenti' 'In riferimento alle indagini in atto della Procura disul decesso di alcunidell'Hospice di Torremaggiore, questa Azienda ha in corso tutte ...In riferimento alle indagini in atto della Procura disul decesso di alcunidell'Hospice di Torremaggiore, questa Azienda ha in corso tutte le procedure utili alla salvaguardia die dipendenti. Siamo fiduciosi nell'operato della ...

Foggia, 16 morti sospette in un hospice: disposta la riesumazione. I pazienti potrebbero essere stati uccisi … La Repubblica

La struttura si trova a Torremaggiore. I decessi sono avvenuti tra novembre 2022 e febbraio 2023 L'ipotesi è che i degenti siano morti dopo la somministrazione di un farmaco a base di Midazolam. La Pr ...