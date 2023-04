Il ReFuel Aviation è l'ultima delle misure relative ai trasporti nel pacchetto55. L'obbligo di miscelazione copre i biocarburanti ad eccezione di quelli prodotti da colture alimentari e ...Dopo il definitivo varo del regolamento sulle auto a zero emissioni dal 2035 l'Europa completa il primo blocco di misure previste dal pacchetto '55' introducendo i cosiddetti dazi climatici alle frontiere e la nuova disciplina del mercato delle emissioni (ETS) . I provvedimenti, approvati dall'Europarlamento una decina di giorni fa, ...Iniziano a uscire sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i primi atti normativi dewl pacchetto55. Nella Gazzetta L 110 del 25 aprile è pubblicato il regolamento UE 2023/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento UE 2019/631 per quanto ...

“Fit for 55” prende forma: dazi climatici e nuovo mercato delle emissioni Vaielettrico.it

RENFREWSHIRE-based specialist fit-out contractor Thomas Johnstone Ltd (TJL) is celebrating after winning the Scottish Building Contractor of the Year Award ...Wrexham Association Football Club has had a fairytale season that saw them get promoted to League 2. Now, co-owner Rob McElhenney is literally aiming for the stars by attempting to convince Wales ...