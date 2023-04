Fisker Ocean - Al via le consegne in Europa | la top di gamma ha 700 km di autonomia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Laha ottenuto l'omologazione finale europea: la Casa avvierà lenel Vecchio continente il prossimo 5 maggio. Entro il mese di settembre, i clienti che hanno prenotato la Suv elettrica americana (per ora non disponibile in Italia) potranno entrare in possesso dell'allestimento a tiratura limitata One, seguito entro breve tempo dalla variante Extreme. Fino a 707 km diWltp. La Suv cinque posti da 4,77 metri è offerta in tre varianti di serie: la Sport a motore singolo da 275 CV e 440 km diomologata Wltp e le due bimotore Ultra ed Extreme da 540 e 550 CV con batteria Hyper Range. La Extreme con cerchi da 20" è capace di percorrere 707 km con una singola carica secondo il ciclo europeo, valore superiore ai 630 km dichiarati in un primo tempo nel corso del 2022. ...

Laha ottenuto l'omologazione finale europea: la Casa avvierà le consegne nel Vecchio continente il prossimo 5 maggio. Entro il mese di settembre, i clienti che hanno prenotato la Suv ...Ma il marchio non ha mai nascosto le ambizioni e il potenziale del modello: "Fin dall'inizio abbiamo sviluppato laper offrire ai nostri clienti il massimo livello di design, durata, ...... ha detto HenrikDopo la fase di pre - lancio gestita con una piccola serie di veicoli costruiti in Austria dalla Magna, il nuovo SUV elettricoExtreme è pronto ad arrivare in ...

The Electric-vehicle start-up said its Ocean SUV has been certified for sale by European regulators. Regional deliveries will start May 5. U.S. Deliveries are to follow.La Fisker Ocean ha ricevuto il via libera alla vendita in Europa. Si parte il 5 maggio 2023 con la Ocean One launch edition ...