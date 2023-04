Firenze | turista colta da malore sul Campanile di Giotto Soccorsa e trasportata all’ambulanza Foto

(Di mercoledì 26 aprile 2023) I vigili del fuoco - come informa un comunicato - sono intervenuti oggi, 26 aprile 2023, suldidel Duomo di, per soccorrere e trasportare a terra unada

Salvataggio acrobatico sul Campanile di Giotto a Firenze. I vigili del fuoco sono saliti in cima al campanile di Piazza del Duomo alle 8,50 del ... I vigili del fuoco hanno raggiunto la turista ed una ...

Turista colta da malore: paura sul Campanile di Giotto LA NAZIONE

I vigili del fuoco – come informa un comunicato – sono intervenuti oggi, 26 aprile 2023, sul Campanile di Giotto del Duomo di Firenze, per soccorrere e trasportare a terra una turista ...La squadra è riuscita a trasportare la donna su una sedia attraverso i ripidi scalini e a portarla fino a un'ambulanza ...