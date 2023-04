Fiorentina | Italiano | 'Due attaccanti in dubbio Reti subite? Prima mettevamo più attenzione'

...Davide Ballardini che nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia inconterà laal Franchi per cercare di ribaltare lo 0 - 2 dell'andata a favore degli uomini di Vincenzo...In ogni caso nella lista di Marotta al momento ci sono i profili di De Zerbi (difficile però che lasci il Brighton dopo pochi mesi),(che potrebbe lasciare la) e Thiago Motta (...L'exploit europeo di Milan, Inter, Juventus, Roma enasconde un po', ma non troppo, la polvere sotto il tappeto di un calciosempre invischiato in penalizzazioni, ricorsi e veleni.

Fiorentina, 90' in panchina per Gonzalez contro il Monza: la spiegazione di Italiano SOS Fanta

Nicola Pozzi, allenatore ed ex attaccante tra le altre di Empoli e Sampdoria, ha fatto visita agli studi di Radio FirenzeViola ed è intervenuto nel corso di Viola AmoreMio per fare ...Andrea Tentoni, ex bomber della Cremonese anni '90, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Questo il commento dell'ex attaccante sulla gara di Coppa Italia: "La Cremonese ha ...