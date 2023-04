Fiorentina | i convocati di Italiano in vista del match contro la Cremonese

... in calendario mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma controo Cremonese (giovedì sera si gioca il ritorno a Firenze dopo il 2 - 0 per i viola all'andata a Cremona). I...... la squadra vincente affronterà in finale una trae Cremonese . Nell'elenco diramato, assenti Cuadrado (per squalifica) e Vlahovic per infortunio. Inter - Juventus, idi Allegri ...Chi vincerà affronterà, nella finale del 24 maggio all'Olimpico di Roma, la vincente di-... Lukaku fra i, ma gioca Dzeko Per quanto riguarda le formazioni , nella semifinale di ...

Cremonese-Fiorentina (Coppa Italia Frecciarossa): i convocati US Cremonese

Tramite il proprio profilo Twitter la Cremonese comunica l'elenco dei 23 calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Firenze. In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, ...La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro la Cremonese. Assente solo Jack Bonaventura, gli altri acciaccati invece recuperano: ci sono sia Mandragora ...