Fiorentina-Cremonese | i convocati di Vincenzo Italiano | assente l’infortunato Bonaventura

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La, dopo la sconfitta subita in campionato con il Monza, vuole ripartire con il piede giusto nel match contro lavalevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023. Si riparte dal 2-0 ottenuto dai toscani nella sfida di andata. In vista di questo importante appuntamento il tecnico violaha diramato la lista dei calciatoritra i quali non figura il solo Giacomo, alle prese con un infortunio che lo terrà fuori dai giochi ancora per un po’. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore dei gigliati: Portieri: Terracciano, Cerofolini, Vannucchi; Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti; Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Castrovilli, Duncan, ...

... Vincenzo Italiano, alla vigilia della partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la. "Ma proprio perché sappiamo cosa rappresenta questa gara per la storia della...Ecco chi sono i diffidati della sfida di San Siro e quelli dell'altra semifinale,INTER - JUVE, LE PROBABILI FORMAZIONI INTER - JUVE, QUANTI BIG A RISCHIO SQUALIFICA PER LA ...Al Meazza dopo il caos dell'andata si riparte dall'1 - 1 e in palio c'è la finale contro una tra, dunque occasione estremamente ghiotta per le due storiche rivali in questo ...

Coppa Italia, i diffidati di Inter-Juve e Fiorentina-Cremonese Sky Sport

La Serie A si ferma per dare spazio alle semifinali di Coppa Italia: oggi Inter-Juventus e domani Fiorentina-Cremonese. Il campionato tornerà venerdì alle 18.30 con Lecce-Udinese, primo anticipo della ...FIRENZE - Rocco Commisso arriva a Firenze nelle prossime ore e lo fa giusto in modo di poter assistere a Fiorentina-Cremonese, in una coincidenza di tempi affatto casuale, bensì voluta e pianificata d ...