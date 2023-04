Fiorentina | Barone | “Il futuro è legato allo sviluppo del settore giovanile per abbassare i costi”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Joe, Dg della, nel corso della presentazione di un libro scritto dall’ex d.g. della Figc ed attuale direttore di Social & Environmental Sustainability della Uefa, Michele Uva, ha dichiarato: “Il nostro progetto di sostenibilità si lega al nostrocentro sportivo, il Viola Park, che può contare anche su due nuovi stadi seppur di ridotte dimensioni. Il nostrodel nostroper. Abbiamo nei nostri settori giovani giocatori di livello, ed adesso colcentro sportivo lavoreremo sempre di più per portare quanti piu’ giovani possibili nella nostra prima squadra”. Poi ha continuato: “Rocco ...

Lo ha detto il dg della, Joe, a margine della presentazione del libro "Soldi vs Idee" di Michele Uva e Maria Luisa Colledani. "Ieri abbiamo perso la Coppa Italia Primavera contro la ...... di cui 885 solo con un pezzo sul possibile approdo di Marin alla. Secondo in questa ... Lo stesso si può dire di Marco, blogger nerazzurro sempre attento alle tematiche sociali (anche ...... la mia testa è esclusivamente proiettata al campo e alla', le recenti dichiarazioni del tecnico su un futuro in una grande e lontano da Firenze. Il patron Commisso e, che hanno ...

Barone: "Quando siamo arrivati a Firenze ci siamo concentrati su 3 principi e siamo riusciti a portarli avanti" Fiorentina.it

"La nostra strada è basata sullo sviluppo del Viola Park che, vorrei sottolineare, avrà al suo interno due stadi. (ANSA) ...Dalla presentazione del libro di Michele Uva e Maria Luisa Colledani "Soldi vs Idee", il dg della Fiorentina Joe Barone ha segnalato anche la volontà da parte ...