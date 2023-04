Fiorello prende in giro Micol Incorvaia a Viva Rai 2 | “Senza parole Poverina”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 26 aprile 2023) È un attimo passare da vip a nip. Lo ha dimostrato ogginel suo programmaRai 2. Lo showman ha mostrato l’articolo de Il Messaggero sull’atteggiamento diquando ha suonato il corriere alle 9.30 del mattino svegliandola. Il conduttore non ha mancato di far sentire tutto il suo sarcasmo sulla vicenda. Vediamo che cosa ha detto. Ledicontro: “Cordoglio” L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 si è ritrovata ancora una volta al centro delle polemiche per il suo commento della settimana scorsa. La vippona infatti si era lamentata perché il corriere Amazon l’aveva svegliata alle 9:30 con un pacco per lei. Da quando è uscita dalla Casa non ha ripreso le abitudini normali e ancora dorme tanto ...