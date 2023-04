Finti finanzieri in casa | due colpi in provincia di Napoli in 2 settimane

Tale anomalia era stata segnalata alla Procura della Repubblica di Ravenna da parte dell'Agenzia delle Entrate e i successivi accertamenti delegati aidi Lugo avrebbero confermato le gravi ...Si sonoper svaligiare una casa. Il fatto sarebbe avvenuto ieri mattina ai danni di una coppia di noti professionisti presso la loro casa di via Matteo Renato Imbriani a Materdei. Tre persone ...NAPOLI. Un trucco vecchio quanto il mondo, ma purtroppo ancora efficace.ieri mattina hanno compiuto un colpo clamoroso nell'appartamento di una coppia di professionisti in via Matteo Renato Imbriani, portando via circa 1.000 euro in contanti e oggetti di ...

Finti finanzieri rapinano villa a Somma Vesuviana: presi soldi ... Fanpage.it

SOMMA VESUVIANA – Hanno bussato al citofono presentandosi come appartenenti alla Guardia di Finanza e dicendo che dovevano fare una perquisizione in casa. Entrati nell’appartamento però, hanno rovista ...Arrivati su un'auto con lampeggiante blu, armati e plausibilmente con la divisa della Guardia di Finanza: erano almeno in 5 ...