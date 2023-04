(Di mercoledì 26 aprile 2023) Si è svolto oggi nella sedeScuola di Formazione Capitolina di Largo Ascianghi ildal titolo “civile,e contabile dei. Paurafirma e gestione dei profili di rischio”.di una serie di appuntamenti dedicati aidi. I lavori sono stati introdotti del Capo di Gabinetto Alberto Stancanelli il cui intervento ha seguito i saluti portati ai partecipanti dell’assessore alle Politiche del personale, decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci e del Direttore Generale diPaolo Aielli. I relatori – Vito Tenore Presidente...

Perch l'Italia possa contare di più e si possano scioglierei nodi su migranti, Pnrr, ... Già a capo della Bce, era però considerato più vicino a Bruxelles che a. E il suo era un governo ......sue preferenze (è stata più di qualche persona a porre lo stesso quesito) Chiara ha... La giovane Chiara, che attualmente gioca nellafemminile dove è tesserata fin da quando ha 12 anni, ......per tentare di avere spiegazioni riguardo ad una decisione arbitrale assunta dal direttore di gara a seguito di un contrasto di gioco tra un calciatore della Cremonese (Tsadjout) e uno della(...

Finalmente! – Roma capitale, primo seminario per i dirigenti sul tema della responsabilità amministrativa Italia Sera

Il cortometraggio racconta il disperato piano di sopravvivenza del puparo siciliano Marcello che vive nelle viscere di una città fuori dal tempo, in un mondo devastato ...Una stagione sempre in bilico quella della Juventus. In campo su tre fronti, i bianconeri riflettono sul futuro.