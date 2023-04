Final Eight di Eurocup per la Lab

TagsDinamo LabPer la Dinamo Lab comincia una nuova avventura e una nuova sfida: dal 27 al 30 aprile partecipa, a Yalova in Turchia, alledell'Eurocup. I sassaresi si erano qualificati alle finali grazie alle vittorie e al conseguente primo posto ottenuto nel torneo (anche questo di livello europeo) svoltosi a Sassari nella ...Buona prestazione della formazione cossatese dello Splendor Pizzeria la Bussola che centra un o splendido terzo posto nella finale della fase regionale di coppa Italia,che si è svolta domenica 23 ...Livorno 25 aprile 2023 Un successo netto e indiscutibile, che consente di portarsi a mezzo centimetro dallaper il titolo italiano di categoria. L'Unicusano Livorno Rugby, allo stadio 'Carlini - Bollesan' di Genova, ha vinto in in modo largo contro i pari età locali delle Province dell'Ovest. La ...

Under 17 travolgente anche nell'andata dei barrage: final-eight per il ... Rugby Livorno

TagsDinamo LabPer la Dinamo Lab comincia una nuova avventura e una nuova sfida: dal 27 al 30 aprile partecipa, a Yalova in Turchia, alle Final ...Trade unions held spontaneous protests in many parts of the state against amendments to the Factories Act. The meeting of all trade unions gave a call for strike on May 12.