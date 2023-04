FIFA 23 | ecco i candidati al POTM di aprile de LaLiga

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sono stati annunciati i nomi deial premio come giocatore del mese () deper il mese diSi tratta di: Iñaki Williams Antoine Griezmann Marco Asensio Ronald Araújo Y En-Nesyri Selim Amallah Lee Kang-In E’ possibile esprimere il proprio voto su: https://.easports.com/ La SBC del giocatore del mese didesarà disponibile su23 nel corso della prossima settimana

Mario Giuffredi, agenteche cura gli interessi di Mattia Zaccagni, ha parlato del futuro dell'ex giocatore dell'Hellas Verona.quanto riportato da Tuttomercatoweb: "Nel futuro di Zaccagni c'...Fabio ha quindi preso la decisione di dimettersi con " effetto immediato dal suo incarico nel club per concentrarsi sulla sua posizione giuridica rispetto alle sentenze Figc e" , il comunicato ...... entrambe le squadre hanno chiesto le motivazioni alla, il Lille punta a ribaltare la sentenza ...perché il Milan, ancor più del portoghese, ha fretta di 'sistemare le cose': prima dell'Inter ...

FIFA 23, arriva il Title Update 11.1: ecco cosa cambia eSports & Gaming

I fan si stanno interrogando sul futuro del marchio FIFA, che dopo la separazione da EA Sports proseguirà con un nuovo team di sviluppo.