Fiera del Crocifisso nel Centro Storico di Salerno

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “Nei vicoli del tempo”: questo lo slogan della XXXI edizione delladelRitrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro con il Comune di, ove è stata presentata. Quella che è ormai attestata tra le maggiori fiere medievali d’Italia è in programma dal 28 aprile al 1 maggio 2023, neldi. Si comincia venerdì 28 aprile, prima del tramonto alle ore 17.30 in piazza Duomo la partenza del corteoin abiti d’epoca che percorrerà le strade deldiper portarsi in piazza Portanova, dove alle 18.00 circa ci sarà il taglio del nastro, alla presenza del sindaco di, Vincenzo Napoli e Maestro di, Gianluca ...

GIN & SOUND -GIN, Milano - Un appuntamento imperdibile per chi ama i liquori e in particolare il gin: da venerdì 28 a domenica 30 aprile Piazza Città di Lombardia, a Milano, si trasforma ...Si arriva così al 7 maggio, quando è atteso l'ex ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi (alle 16 all'hotel). Lunedì 8 maggio sarà la voltaministro Daniela Santanchè e, forse, dell'ex ...Per ulteriori informazioni su come partecipare si consiglia di prendere visioneregolamento https://www.comune.andria.bt.it/- di - aprile - 2023 - concorso - insieme - rifiorire/fbclid=...

Fiera del Bestiame, grande successo Tutto esaurito nonostante la pioggia IL GIORNO

La rassegna “La percezione del tempo tra antico moderno e contemporaneo”, curata dall’Associazione Anassilaos apre i battenti il 27 aprile 2023 alle ore 16:45, presso la Sala Giuffrè della Biblioteca ...TERAMO – Caprone fugge dal Parco Fluviale vagando per Teramo. L’animale è sfuggito al proprietario mentre in corso la smobilitazione degli stand per la Fiera dell’Agricoltura, ...