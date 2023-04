(Di mercoledì 26 aprile 2023) ROMA – “Il disegno del governo perre in due il Paese con l’autonomia differenziata prosegue: oggi un altro tassello arriva dal Senato, con il provvedimento che arriva in commissione. Il Movimento 5 Stelle sarà inper contrastare questa pericolosa deriva”. Così l’ex presidente della Camera dei Deputati Roberto(foto), presidente del Comitato di garanzia del M5s, in un tweet. L'articolo L'Opinionista.

Così l'ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia delRobertoin un tweet. . 26 aprile 2023Lo dichiara l'ex presidente della Camera e attuale presidente del Comitato di garanzia del, Roberto. Ieri gli attivisti del collettivo napoletano 'Je so' pazzo - ex Opg', prima di andare in ...... ministro della Cultura, Claudio Palomba, prefetto di Napoli, e Roberto, ex presidente della Camera dei Deputati e presidente del Comitato di garanzia. Proprio l'ex presidente della Camera ...

Fico, M5s in prima fila contro lo 'Spacca Italia' Tiscali Notizie

"Il disegno del governo per spaccare in due il Paese con l'autonomia differenziata prosegue: oggi un altro tassello arriva dal Senato, con il provvedimento che arriva in commissione. (ANSA) ...Roberto Fico a Foggia per battaglia contro l’autonomia differenziata. il 28 aprile a Palazzo Dogana si parlerà anche di superbonus e legalità ...