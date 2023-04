Festa tricolore per gli azzurri | a Londra centinaia di napoletani pronti a invadere Trafalgar Square

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti, una delle piazze famose di, invasa dai tifosiper lascudetto. La scena potrebbe avverarsi domenica prossima, se per il Napoli ci fosse la matematica certezza del. Per ogni evenienza, l’evento è in preparazione. E dire che era partito quasi in sordina, da un’idea di Domenico Improta, giovane napoletano residente nella capitale britannica. “Ho fatto aprire un gruppo Whatsapp lunedì alle tre di pomeriggio, dicendo – racconta ad Anteprima24.it – a due miei amici se riuscivamo a organizzare qualcosa per domenica. Dopo 48 ore mi trovo 700 persone nella chat”. Domenico spiega di “non avere idea di quantivivano a, ma sono assai”. In ogni caso, “la cosa sta ...

...è stata una delle tante personalità contestate durante le celebrazioni delladella Liberazione in giro per Italia. Presente a Viterbo, il critico d'arte, che indossava la fascia..."La macchina è senza assicurazione e quindi - dice Andrea - resterà qui durante la". "Una mano di vernice l'ho data io, una mio nipote e così via, il quartiere l'ha dipinta tutto assieme. ......Ceresoli "Ilnon ha connotazione politica". A ribadirlo sono i consiglieri di minoranza della lista "Insieme per Azzano" che ieri (25 aprile), in occasione delle celebrazioni per la...

Festa tricolore per gli azzurri, a Londra centinaia di napoletani pronti ... anteprima24.it

Come rivela Il Mattino, Un gruppo di tifosi di Vomero e Chiaia vorrebbe portare sul Vesuvio un immenso numero di fumogeni bianchi, rossi e verdi da portare in ...'Napoli campione d'Italia': la scritta campeggia a caratteri cubitali su uno sfondo azzurro, con il volto di Diego Armando Maradona e il logo della SSC Napoli. Quello in foto è un punto Snai di Casori ...