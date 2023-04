Festa scudetto Napoli | l’assessore De Iesu annuncia una novità per auto e motorini

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ormai non bisogna più capire se ilvincerà lo, ma c’è da capire quando arriverà l’attesa aritmetica. La vittoria matematica del campionato potrebbe arrivare già in questo weekend, con addirittura sei giornate di anticipo dalla fine della stagione. Un traguardo inimmaginabile lo scorso agosto. Il Viminale ha rinviato la decisione sullo spostamento di-Salernitana al CASMS, il Comitato per la sicurezza delle manizioni sportive che si riunirà soltanto domani mattina. Dalle ultime indiscrezioni sembra però che la partita possa essere realmente rinviata di un giorno e giocarsi domenica 30 aprile. Gruppo(FOTO: SSC, parla DePer quanto ...