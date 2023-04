Festa Scudetto | Mertens non sarà presente per la matematica | le motivazioni rivelate dall’amico

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Driesnonallo Stadio Diego Armando Maradona in occasione dellaper lomatematico della SSC Napoli. A rivelare l’indiscrezione, il consigliere di Federalberghi Napoli, Claudio Boccalatte, il quale è un grande amico dell’ex attaccante partenopeo: “Difficilmenteil giorno in cui avverrà la“. “Il motivo è che sta L'articolo

L'unica ratio risiede nelle pressioni " operate dalla società azzurra " per poter chiudere la praticae organizzare una legittima, ma violando palesemente il codice etico del calcio e ...Addirittura, per il 4 giugno, quando ci sarà laufficiale all'ultima giornata c'è la previsione di un milione di persone. Nu milion uanm ro' priatorio, per citare il suocero di Bellavista. La ...L'unica ratio risiede nelle pressioni " operate dalla società azzurra " per poter chiudere la praticae organizzare una legittima, ma violando palesemente il codice etico del calcio e ...

Giornata di festa per l’atletica abruzzese martedì 25 aprile a Chieti Scalo, nel Parco Paglia Hotel Best Western, per premiare gli atleti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale nell ..."Essere all’interno del Maradona in occasione della vittoria scudetto vorrebbe dire tanto, anche per l’ordine pubblico".