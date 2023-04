Festa della Mamma | hai già pensato al regalo? Scegli il fai da te e lasci tutti a bocca aperta

Leggi su ck12

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Consigli utili per la, se non hai giàalil fai da te. Tutte le indicazioni da non perdere. Si avvicina la data, che quest’anno sarà domenica 14 maggio. A differenzadel Papà, che cade sempre lo stesso giorno, il 19 marzo, in cui si celebra San Giuseppe, quellacambia data ogni anno perché per convenzione si festeggia la seconda domenica di maggio. Che quest’anno sarà il 14, appunto. – CK12.itAnche ci sia ancora tempo, è bene preparasi con anticipo e non ridursi all’ultimo minuto per ilda fare alla. Al posto del ...