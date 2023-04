(Di mercoledì 26 aprile 2023) Quest’anno ad22 non mancano le coppie tra i giovani allievi. A quanto pare però sarebbe emerso un certospeciale anche tra due. Stiamo parlando della new entry di questa edizione, Emanuel Lo,di ballo e compagno della cantante Giorgia e di Lorella Cuccarini, insegnante di canto nel talent di Maria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ho sentito con lui unspeciale, è difficile nel mondo del calcio trovare qualcuno che ti ... In Argentina è molto sentita la rivalitàMessi e Cristiano, io ovviamente da bambino son sempre ...Il legameFrank Lampard ed il Chelsea è immenso e l'attuale allenatore pare essere disposto a tutto per ... Unreciproco che Lampard confermerà, secondo quanto riportato da Standard , anche ......in classifica con il trentino della Vimotorsport Diego Degasperi che a sua volta è leaderle ... in Sardegna ha mostrato immediatocon l'Osella PA 2000 ora in generosa versione turbo. Mentre ...

Feeling tra due prof di Amici 22: rispettivi compagni gelosi Le loro reazioni Blog Tivvù

Un rumor simile sta circolando su Wax e Angelina: tra i due cantanti di Amici sarebbe nata una forte simpatia ma lei ha un uomo fuori ...