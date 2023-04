(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il rapper cambia etichetta “10di onorata carriera discografica sottoMusic, ho cambiato etichetta discografica. Ci tenevo a ringraziare il presidente dellaAndrea Rosi per tutti questiinsieme che sono stati fantastici”.annuncia nelle sue stories Instagram di aver cambiato etichetta discografica.10infatti, il rapper cambia ‘casa’ eallaMusic. “Gli mando un abbraccio sincero e grandissimo”, dice, che, subito, comunica la casa discografica che lo accoglierà nelle sue prossime uscite sul mercato. Il rapper posta poi un filmato in cui stappa una bottiglia con il team della, e la scritta in ...

'Solo durante il matrimonio di Chiara Ferragni ehanno iniziato a seguirmi 300mila persone in ... Valentina Ferragni è tornata ancora singlel'addio a Luca Vezil lo scorso autunno , a ...... 'Una storia di una privilegiata abituata a comportarsi da privilegiata...' Difatti la giornalista, che poco tempo fa ha affondatoil Tapiro d'oro, non ha fatto mistero di credere che la ...Ricorderete la vicenda di, che per ben due volte si è trovato un piccione incastrato sul suo ... Per non parlare di due aspetti fondamentali: l'imbarazzo che si provaquesti attacchi e l'...

**Musica: Fedez dopo 10 anni passa da Sony a Warner, 'grazie per ... Civonline

Novità nella carriera musicale di Fedez. Il cantante ha annunciato sui social network di aver interrotto la sua collaborazione con Sony Music. Un addio che è avvenuto in maniera del tutto pacifica, co ...Invitato al podcast «Muschio Selvaggio» Mario Balotelli ha parlato degli errori commessi nella sua carriera, del suo rapporto con José Mourinho e del motivo per cui punta ancora a tornare a vestire la ...