Federica Panicucci al posto di Maria De Filippi il sabato sera | retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo avere accompagnato la Vigilia del Natale scorso degli italiani, il trio de Il Volo su Canale 5 torna in primata con uno spettacolo musicale che andrà in onda aldelle di Amici. Come è noto, la finale della ventiduesima edizione del talent è prevista per domenica 14 maggio in primata. La rete ha deciso di spostare la proclamazione del vincitore di un giorno per non sfidare la finale dell'Eurovision Song Contest su Rai1. Una scelta, questa, per preservare la media della stagione in primata dal momento che al pomeriggio, ultimamente, il daytime è crollato di brutto. IldiDesarà preso da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble20 e 27 maggio prossimo (salvo variazioni ...