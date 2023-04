Farmaci | riforma Ue | iter approvazione più veloce e informazioni elettroniche

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Milano, 26 apr. (Adnkronos Salute) - "Ridurre drasticamente gli oneri amministrativi accelerando fortemente le procedure" di via libera ai nuovi, "velocizzando il rilascio delle autorizzazioni per i medicinali in modo che giungano più rapidamente ai pazienti". Il tutto sfruttando anche le opportunità offerte dal digitale, per esempio condi prodotto in formato elettronico. Punta anche a questo ladella legislazione farmaceutica presentata oggi dalla Commissione europea. Nelle intenzioni dell'Ue, "la- spiega una nota - creerà un contesto normativo favorevole all'innovazione per lo sviluppo di nuovi medicinali e il riposizionamento di quelli esistenti. L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) fornirà fin dalle fasi iniziali un migliore sostegno normativo e scientifico agli ...