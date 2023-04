Fair Play Finanziario | gli occhi della Uefa sui bilanci | come stanno Inter | Milan e Roma e i dubbi sulla Juve

"Che ilsia sempre con noi!" è il vero motto o forse il vero grido di speranza che la Geco Sport rende proprio perché si conservino sempre i veri valori dello sport:" in campo e nella vita ...Plusvalenze, manovre stipendi, partnership sospette con altri club e rapporti con gli agenti. E poi l'accordo per ilcon l'Uefa. Le vicende giudiziarie della Juventus assomigliano a un cubo di Rubik: ogni filone è concatenato all'altro e ciò che succede sul fronte sportivo italiano può avere effetti in ...Soprattutto in questo contesto storico, soprattutto con unfinanziario mutato lungo il tempo ma a cui va comunque reso conto, soprattutto quando a quel tavolo siede un club come il Milan, ...

Il Napoli ha proposto un altro modo di vincere: fair play, correttezza, pulizia di gioco - ilNapolista IlNapolista

Entro domani le memorie difensive dei bianconeri per la manovra stipendi: si punta a passare dall'articolo 4 al 31, quello sulle violazioni gestionali ...Il sindaco uscente attacca l’avversario: "Nella sua lista pochi gemmanesi". La replica: "Parla lui, che fa il segretario del Partito democratico a Riccione".