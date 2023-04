Fabrizio Biggio da “Viva Rai2” alla reunion de I Soliti Idioti in diretta giovedì 27 aprile alle 18 con Claudia Rossi e Andrea Conti

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è impegnato sia in tv che a teatro. Ogni mattina dal lunedì al venerdì d7.15 è al fianco di Fiorello nella conduzione del programma cult “”. Un programma di successo che vede alternarsi i grandi nomi dello Spettacolo e dello Sport.sarà ospite27ore 18 del talk Programma inFacebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e di FqMagazine. Nel talk condotto daci sarà spazio anche per parlare di altri progetti. Infattisi è riunito con l’amico e collega Francesco Mandelli per ricreare il duo de I ...

Accanto a Fiorello, nel ruolo di spalla, si conferma il fiorentino, 48 anni, con Francesco Mandelli nel duo 'I soliti idioti' ('Faremo un collegamento con Mandelli, li ricomporremo' ...... a partire dal 2018) , ad accompagnarla durante le tante ore di diretta ci sarà l'attore, recentemente spalla di Fiorello a Viva Radio2. L'inizio è previsto per le ore 15, per un ...e Francesco Mandelli hanno fatto pace, I Soliti Idioti sono tornati.

Fabrizio Biggio da “Viva Rai2” alla reunion de I Soliti Idioti in diretta giovedì 27 aprile alle 18 con… Il Fatto Quotidiano

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione ...Torna il tradizionale concerto del 1 maggio. Piazza San Giovanni a Roma si trasformerà nel palcoscenico dell’evento organizzato ogni anno dai sindacati CGIL, CISL e UIL. E come ogni anno la Capitale c ...