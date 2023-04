F1 | Leclerc | “Sono un fan del circuito di Baku Spingeremo al massimo”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Un inizio da dimenticare, ma si può sempre rimediare. Questo è quello che probabilmente starà pensando nella sua testa Charlesche con la sua Ferrari è chiamato subito ad invertire la rotta dopo un avvio di stagione macabro. La prossima tappa del Mondiale di Formula 1 sarà in Azerbaijan,congeniale alle caratteristiche proprio d Le Clerc. Il pilota monegasco ha parlato alla stampa prima del lungo weekend in quel di. Queste le sue parole: “un grande fan dei circuiti cittadini come quello di. Qui ho fatto due pole, ho messo a segno anche i miei primi punti in Formula Uno il che lo rende un tracciato ancora più speciale per me.alnel weekend“. SportFace.

Negli ultimi due anni Charles ha ottenuto la pole in Azerbaijan: "sono un grande fan dei circuiti cittadini come quello di Baku - le parole del monegasco - Qui ho fatto due pole, ho messo a segno anche i miei primi punti in Formula Uno il che lo rende un tracciato ancora più speciale per me. Il record in gara è detenuto oggi da Charles Leclerc, che nel 2019 ha realizzato il giro più veloce. Il mese di aprile è stato di pausa per la F1 ma le notizie non sono mancate, specialmente per quanto riguarda Ferrari. Il team del Cavallino Rampante è stato al centro di un numero elevato di voci che hanno riguardato la Scuderia in ogni suo aspetto: piloti, ...

Max Verstappen e la RedBull sono avanti a tutti, ma la Mercedes ha approfittato del mese di stop per rivoluzionare la macchina ...