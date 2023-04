F1 | l’Alpha Tauri annuncia il suo nuovo team principal | sarà Laurent Mekies

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Mentre la Formula 1 ha introdotto ilformata della sprint race,ha presentato la sua nuova struttura dirigenziale con l’arrivo di Laurient, attualmente in Ferrari, comeal posto di Franz Tost. Cambio della guardia anche nel ruolo di amministratore delegato con Peter Bayer che, entro la fine dell’anno, eserciterà questoruolo. Figura chiave nello sviluppo sia della Scuderia Alphache della precedente Scuderia Toro Rosso, Franz Tost è entrato a far parte della squadra di Faenza comesin dalla sua creazione nel 2005 e ha portato la Toro Rosso alla sua prima vittoria, in casa, al Gran Premio d’Italia 2008. Dopo il rebranding in ...

Dopo mesi di indiscrezioni il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies sarebbe vicino all'addio da Maranello:'ex braccio destro di Mattia Binotto potrebbe passare indi Giulia Toninelli C ontinuano, sempre più insistenti, le indiscrezioni sui cambiamenti in casa Ferrari. Una rivoluzione, come ...... a lasciare la scuderia di Maranello potrebbe essere anche'... Secondo RacingNews365 il suo futuro sarà in, dove lavorerà ...Separazione imminente Un mese più tardi, diverse fonti di informazione hanno però battuto la notizia dell' imminente approdo di Mekies in'addio è dato per certo, come raccontato da ...