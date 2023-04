F1 | Ferrari Mekies sarà il nuovo team principal di Alpha Tauri

Periodo di cambiamenti in casa AlphaTauri. Al termine della stagione in corso Franz Tost lascerà il ruolo di team principal a Laurent, attuale direttore sportivo della, e dopo 18 anni si farà da parte, restando come consulente fino al 2024. Il team si sta riorganizzando, e dopo alcune voci che volevano una Red Bull ...L'attuale direttore sportivo del Cavallino tornerà nella squadra dei suoi primi successi ROMA - Laurent, attuale direttore sportivo della, si unirà alla Scuderia AlphaTauri come nuovo team principal in data da confermare. Ad annunciarlo è la stessa squadra corse italiana di Formula 1 con ...AlphaTauri guarda al futuro: arrivanoe Bayer Come vi avevamo preannunciato, l'AlphaTauri ha acquisito Laurentdalla. Ora Faenza sarà di nuovo la casa dell'attuale direttore sportivo della Scuderia, che prenderà il posto di Franz Tost come nuovo team principal . L'AlphaTauri non ha specificato ...

