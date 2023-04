F 1 - Laurent Mekies lascia la Scuderia Ferrari

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Adesso è ufficiale: l'attuale Direttore Sportivo della, lascerà a breve Maranello. Il 45enne francese assumerà il ruolo di team principal dellaAlphaTauri e guiderà il team insieme a Peter Bayer che, già da quest'anno, assume il ruolo di ceo della squadra di Faenza. Ritorno a casa. PerMakies sarà un po' come tornare a casa. L'attuale DS dellaha iniziato la sua carriera in Formula 1 con laToro Rosso, prima come ingegnere di gara, poi come capo degli ingegneri e poi come responsabile delle prestazioni del veicolo. Dopo l'esperienza a Faenza,si è fatto le ossa alla FIA in qualità di Safety Director e come Vicedirettore di Gara. L'ingresso alla ...

L'AlphaTauri ha annunciato che, attuale direttore sportivo della Ferrari, si unirà alla scuderia come nuovo team principal: ' Parliamo di una persona in gamba, una figura estremamente ...E così finisce l'avventura in Ferrari di, ingegnere francese 45enne arrivato a Maranello nel settembre 2018, fedelissimo di Mattia Binotto e apparentemente confermato dal nuovo Team Principal Frederic Vasseur, che poco tempo ...Vasseur non sarà solo al muretto a Bakuda ieri è ufficialmente destinato a prendere il controllo del muretto AlphaTauri in un futuro prossimo, verosimilmente nel 2024 dato che almeno sei mesi di gardening leave li dovrà ...

Laurent Mekies lascia la Ferrari: sarà team principal all'AlphaTauri Corriere della Sera

Baku, 27 apr. – (Adnkronos) – L’addio di Mekies “A livello personale dico che è una persona forte e valida, sono sicuro che crescerà, diventerà team principal all’Alpha Tauri, e non poteva non accett ...Carlos promuove le novità al format della gara Sprint, anche se non nasconde un po' di confusione tra le sessioni. Sulle ambizioni Ferrari, il lavoro svolto in fabbrica ha lasciato impressioni positiv ...