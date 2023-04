La candidatura di Roma per la Worldè stata al centro di un evento promosso dalla Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite a Ginevra, alla presenza del corpo diplomatico e della stampa internazionale. Tema dell'evento "...Samsung vorrebbe aiutare il governo locale a rafforzare la sua proposta di ospitare World. A quanto pare tutte le divisioni del colosso starebbero facendo la propria parte in questo senso, ...... IN ARRIVO 1,5 MILIONI (PER ORA) - Il pressing a tutto campo ha dato i suoi frutti: la Ryder si è conquistata un posto nell'agenda di governo, anche come volano della candidatura di(su cui ...

Expo 2030: presentata a Ginevra la candidatura di Roma - Europa Agenzia ANSA

La candidatura di Roma per la World Expo 2030 è stata al centro di un evento promosso dalla Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite a Ginevra, alla presenza del corpo diplomatico e della stamp ...Lo show per la presentazione della candidatura di Expo 2030 Roma: protagonisti Dardust, Malika Ayane e Eleonora Abbagnato ...