Ex Sisas | manifestazione di interesse per acquisto area Pioltello e Rodano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sottosegretario Invernizzi: «Valuteremo proposte in base a sostenibilità e “ritorni” per comunità locali»

...di unad'interesse al fine di verificare la disponibilità di operatori economici interessati a realizzare interventi di rigenerazione urbana acquistando l'ex. Lad'......di unad'interesse al fine di verificare la disponibilità di operatori economici interessati a realizzare interventi di rigenerazione urbana acquistando l'ex. Lad'...

Ex Sisas Regione si muove: manifestazione d'interesse per il Polo chimico di Rodano e Pioltello Prima la Martesana

Sottosegretario Invernizzi: «Valuteremo proposte in base a sostenibilità e “ritorni” per comunità locali» Milano, 26 aprile, 2023. « Abbiamo iniziato il percorso per risanare una ferita sul territorio ...Milano, 26 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo iniziato il percorso per risanare una ferita sul territorio. Vaglieremo le proposte sulla base della sostenibilità e dei ‘ritorni’ per le comunità locali con cui ...